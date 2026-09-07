‘राज’ की भूतनी मालिनी शर्मा ने सालों बाद इंडस्ट्री छोड़ने को लेकर खुलासा, कारण बताते हुए बोलीं- बच्चो के लिए किया

Malini Sharma Breaks Silence why quit Bollywood: 2000 के दशक की शुरुआत में सुपरहिट फिल्म 'राज' से रातोंरात सुर्खियों में आईं अभिनेत्री मालिनी शर्मा एक बार फिर चर्चा का विषय बन गई हैं। 'सावन में लग गई आग' जैसे आइकॉनिक म्यूजिक वीडियो और टीवी शो 'कैट्स' में अपनी खूबसूरती का जादू चलाने वाली मालिनी लंबे समय से बॉलीवुड के ग्लैमर से दूर हैं। हाल ही में उनके जीवन से जुड़ी एक झलक सामने आने के बाद फैंस की उनके बारे में जानने की जिज्ञासा काफी बढ़ गई है। ऐसे में मालिनी ने लगभग 22 साल बाद बॉलीवुड छोड़ने के असली कारणों पर से पर्दा उठाया है।