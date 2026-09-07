‘6 साल जेल में नहीं सीखी’, महाराष्ट्र मंत्री के सामने संजय दत्त ने मराठी भाषा को लेकर कहा कुछ ऐसा, हो गया विवाद

वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर संजय दत्त के बयान को लेकर अलग-अलग राय सामने आने लगी। कुछ लोगों ने अभिनेता के जवाब को उनकी हाजिरजवाबी और मजाकिया अंदाज बताया। वहीं, कुछ यूजर्स ने सवाल उठाया कि महाराष्ट्र में लंबे समय से रहने के बावजूद संजय दत्त मराठी क्यों नहीं सीख पाए। कुछ लोगों ने इस पूरे मामले को महाराष्ट्र में भाषा को लेकर चल रही बहस से जोड़ दिया। उनका कहना था कि किसी व्यक्ति को किसी भाषा को बोलने के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए। वहीं कुछ लोगों ने स्थानीय भाषा के सम्मान और उसे सीखने की जरूरत पर जोर दिया।