‘6 साल जेल में नहीं सीखी’, महाराष्ट्र मंत्री के सामने संजय दत्त ने मराठी भाषा को लेकर कहा कुछ ऐसा, हो गया विवाद

संजय दत्त (फोटो सोर्स- IMDb)
Sanjay Dutt Marathi Language Statement: बॉलीवुड अभिनेता संजय दत्त अपने बेबाक और मजाकिया अंदाज के लिए जाने जाते हैं। हाल ही में महाराष्ट्र में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान उनका ऐसा ही अंदाज देखने को मिला, जब मंच पर मौजूद महाराष्ट्र के परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक ने उनसे मराठी में बात करने की अपील कर दी। संजय दत्त ने इस बात को गंभीर बनाने के बजाय अपने ही अंदाज में जवाब दिया, जिसके बाद उनका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया।
दरअसल, संजय दत्त हाल ही में महाराष्ट्र में आयोजित दही-हांडी कार्यक्रम में पहुंचे थे। इस दौरान उनके साथ महाराष्ट्र के परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक भी मंच पर मौजूद थे। कार्यक्रम के दौरान मंत्री ने मराठी भाषा का जिक्र करते हुए कहा कि वह इन दिनों लोगों को मराठी सिखाने का काम कर रहे हैं। इसके बाद उन्होंने मजाकिया अंदाज में संजय दत्त से भी मराठी बोलने को कहा।
मंत्री की बात सुनकर संजय दत्त ने माइक संभाला और अपने खास अंदाज में ऐसा जवाब दिया कि वहां मौजूद लोगों के बीच हंसी का माहौल बन गया। अभिनेता ने अपने जवाब में अपने जेल के दिनों का जिक्र करते हुए कहा कि वह यरवदा जेल में करीब छह साल रहे, लेकिन वहां रहने के बावजूद वह मराठी अच्छी तरह नहीं सीख सके। उन्होंने यह भी माना कि उन्होंने थोड़ी बहुत मराठी जरूर सीखी थी।
संजय दत्त का जवाब इसलिए भी चर्चा में आ गया क्योंकि उन्होंने अपनी जिंदगी के बेहद मुश्किल दौर से जुड़े अनुभव को मजाकिया अंदाज में बातचीत का हिस्सा बना दिया। अभिनेता ने मंत्री प्रताप सरनाईक को अपना पुराना दोस्त और भाई बताते हुए उनके प्रति आभार भी जताया।
उन्होंने बताया कि दोनों का रिश्ता काफी पुराना है और करीब 25 साल से एक-दूसरे को जानते हैं। संजय दत्त के इस अंदाज को देखकर कार्यक्रम में मौजूद लोग भी मुस्कुराते नजर आए।
वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर संजय दत्त के बयान को लेकर अलग-अलग राय सामने आने लगी। कुछ लोगों ने अभिनेता के जवाब को उनकी हाजिरजवाबी और मजाकिया अंदाज बताया। वहीं, कुछ यूजर्स ने सवाल उठाया कि महाराष्ट्र में लंबे समय से रहने के बावजूद संजय दत्त मराठी क्यों नहीं सीख पाए। कुछ लोगों ने इस पूरे मामले को महाराष्ट्र में भाषा को लेकर चल रही बहस से जोड़ दिया। उनका कहना था कि किसी व्यक्ति को किसी भाषा को बोलने के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए। वहीं कुछ लोगों ने स्थानीय भाषा के सम्मान और उसे सीखने की जरूरत पर जोर दिया।
गौरतलब है कि महाराष्ट्र में मराठी भाषा को लेकर पहले भी कई बार राजनीतिक और सामाजिक बहस देखने को मिल चुकी है। ऐसे में संजय दत्त का हल्के-फुल्के अंदाज में दिया गया बयान भी सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गया।
संजय दत्त की बात करें तो वह लंबे समय से बॉलीवुड का जाना-पहचाना चेहरा हैं। हाल ही में वो अरबियन फिल्म '7 Dogs' में कैमियो भूमिका में नजर आए थे, जिसमें उनके साथ सलमान खान भी दिखाई दिए थे। फिलहाल अभिनेता का मराठी वाला यह वीडियो सोशल मीडिया पर लोगों का ध्यान खींच रहा है और इसे लेकर प्रतिक्रियाओं का सिलसिला जारी है।
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