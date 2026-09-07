Hanuman Ansh Box Office Collection Day 31: हनुमान अंश ने 31वें दिन काटा बवाल, 122 करोड़ के पार पहुंचा कलेक्शन, मिर्जापुर पहुंची 100 करोड़ के करीब

Hanuman Ansh Box Office Collection Day 31: फिल्म 'हनुमान अंश' (Hanuman Ansh) की आंधी ने पूरे बॉक्स ऑफिस को हिला कर रख दिया है। जो रुकने का नाम नहीं ले रही है। रिलीज के पांचवें हफ्ते में भी नीम करोली बाबा का जादू दर्शकों के सिर चढ़कर बोल रहा है। जो अब एक विशाल सुनामी में बदल चुका है। शोभिनव सत्या और चंदन आनंद अभिनीत इस आध्यात्मिक फिल्म ने अपने 31वें दिन (रविवार) को कमाई का एक ऐसा नया रिकॉर्ड कायम किया है, जिसने हर किसी को हैरान कर दिया। वहीं, मिर्जापुर द फिल्म ने भी कमाल कर दिया है।