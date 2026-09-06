Mirzapur: The Movie के गाने पर विवाद, राजस्थानी सिंगर ने लगाया आरोप, बोले- ये राजस्थानी लोगों की बेइज्जती

मिर्जापुर द मूवी (फोटो सोर्स- IMDb)
Mirzapur: The Movie Controversy: पंकज त्रिपाठी, अली फजल और दिव्येंदु स्टारर 'मिर्जापुर द मूवी' सिनेमाघरों में रिलीज होने के बाद से ही चर्चा में बनी हुई है। फिल्म को दर्शकों से अच्छी प्रतिक्रिया मिलने के बीच अब इसके एक गाने को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। राजस्थानी कलाकार और सिंगर रैपरिया बालम ने फिल्म के मेकर्स पर अपने चर्चित गाने 'शूरवीर' को कथित तौर पर बिना अनुमति इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है। कलाकार का कहना है कि ये गीत महाराणा प्रताप की वीरता और राजस्थान की गौरवशाली परंपरा से प्रेरित था, लेकिन फिल्म में इसे गैंगस्टर्स से जुड़े सीन में इस्तेमाल किया गया।
रैपरिया बालम ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर करते हुए इस पूरे मामले पर अपनी नाराजगी जाहिर की। उनका कहना है कि उन्हें इस बात से खुशी होनी चाहिए थी कि उनका गाना इतनी बड़ी फिल्म का हिस्सा बना, लेकिन जिस तरीके से इसे इस्तेमाल किया गया, उससे वह आहत हैं।
कलाकार के मुताबिक, 'शूरवीर' का संबंध महाराणा प्रताप की वीरता और उनके संघर्ष से है। ऐसे में फिल्म में अपराध और गैंगस्टर किरदारों वाले हिस्से के साथ इस गाने का इस्तेमाल उन्हें उचित नहीं लगा। उन्होंने ये भी सवाल उठाया कि अगर फिल्म की टीम को उनका गाना पसंद आया था तो उनसे सीधे संपर्क क्यों नहीं किया गया। उनका कहना है कि बातचीत होती तो वह इसी भावभूमि से जुड़े दूसरे गीत भी टीम को उपलब्ध करा सकते थे।
रैपरिया बालम ने अपनी आपत्ति सिर्फ कॉपीराइट या अनुमति तक सीमित नहीं रखी। उन्होंने कहा कि गीत का इस्तेमाल जिस संदर्भ में हुआ, उससे उन्हें राजस्थान और महाराणा प्रताप की विरासत के प्रति अनादर जैसा महसूस हुआ।
उनका कहना है कि महाराणा प्रताप का इतिहास संघर्ष, साहस और स्वाभिमान से जुड़ा है। इसलिए उस भावना से तैयार किए गए गीत को किसी गैंगस्टर कहानी के संदर्भ में सुनना उनके लिए बेहद पीड़ादायक रहा।
इस विवाद के सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर भी कई लोगों ने कलाकार का समर्थन किया। राजस्थान की लोक संस्कृति से जुड़े एक सोशल मीडिया पेज ने भी गाने के इस्तेमाल को लेकर सवाल उठाए। कई यूजर्स ने कहा कि क्षेत्रीय संस्कृति और ऐतिहासिक व्यक्तित्वों से जुड़े गीतों को फिल्मों में इस्तेमाल करते समय उनके संदर्भ और मूल भावना का ध्यान रखा जाना चाहिए।
कुछ सोशल मीडिया यूजर्स ने कलाकार को कानूनी अधिकारों के तहत कार्रवाई करने की सलाह भी दी। हालांकि, गाने के अधिकारों और फिल्म में इसके इस्तेमाल की अनुमति को लेकर अंतिम स्थिति संबंधित पक्षों के आधिकारिक बयान के बाद ही स्पष्ट होगी।
विवाद के बीच ‘मिर्जापुर द मूवी’ बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन कर रही है। फिल्म का निर्देशन गुरमीत सिंह ने किया है, जबकि इसकी कहानी और लेखन पुणीत कृष्णा से जुड़ा है। रितेश सिधवानी और फरहान अख्तर ने इसे एक्सेल एंटरटेनमेंट के बैनर तले प्रोड्यूस किया है।
फिल्म में पंकज त्रिपाठी, अली फजल, दिव्येंदु, जितेंद्र कुमार और रवि किशन जैसे कलाकार नजर आ रहे हैं। यह लोकप्रिय वेब सीरीज ‘मिर्जापुक’ की कहानी को आगे बढ़ाती है। अब देखना होगा कि गाने को लेकर उठे सवालों पर फिल्म की टीम या मेकर्स की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने आती है या नहीं।
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