Mirzapur: The Movie के गाने पर विवाद, राजस्थानी सिंगर ने लगाया आरोप, बोले- ये राजस्थानी लोगों की बेइज्जती

Mirzapur: The Movie Controversy: पंकज त्रिपाठी, अली फजल और दिव्येंदु स्टारर 'मिर्जापुर द मूवी' सिनेमाघरों में रिलीज होने के बाद से ही चर्चा में बनी हुई है। फिल्म को दर्शकों से अच्छी प्रतिक्रिया मिलने के बीच अब इसके एक गाने को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। राजस्थानी कलाकार और सिंगर रैपरिया बालम ने फिल्म के मेकर्स पर अपने चर्चित गाने 'शूरवीर' को कथित तौर पर बिना अनुमति इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है। कलाकार का कहना है कि ये गीत महाराणा प्रताप की वीरता और राजस्थान की गौरवशाली परंपरा से प्रेरित था, लेकिन फिल्म में इसे गैंगस्टर्स से जुड़े सीन में इस्तेमाल किया गया।