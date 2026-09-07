‘हनमुान अंश’ ही नहीं, इन फिल्मों ने भी की बजट से कई गुना कमाई, एक फिल्म ने तो लाखों में बनकर कमा डाले करोड़ों

कम बजट में बड़ी सफलता हासिल करने वाली फिल्मों में ‘भेजा फ्राई’ का नाम भी खास तौर पर लिया जाता है। 2007 में आई इस कॉमेडी फिल्म में बड़े सुपरस्टार नहीं थे, फिर भी इसकी कहानी और कलाकारों के प्रदर्शन ने दर्शकों को खूब हंसाया। फिल्म के बजट को लेकर अलग-अलग आंकड़े मिलते हैं। कुछ पुराने स्रोत इसे करीब 60 लाख रुपये बताते हैं, जबकि दूसरी रिपोर्ट्स में बजट लगभग 1.5 करोड़ रुपये बताया गया है। वहीं फिल्म ने करोड़ों का कारोबार किया। इसलिए इसे कम लागत और बड़ी कमाई वाली फिल्मों की सूची में शामिल किया जाता है, लेकिन इसके बजट का आंकड़ा बताते समय स्रोतों में अंतर बताना जरूरी है।