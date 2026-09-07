“जिन्होंने मुझे प्रताड़ित किया उनका विनाश देखूंगी”, ‘आशिक बनाया आपने’ फेम तनुश्री दत्ता का बड़ा बयान

बता दें, तनुश्री दत्ता साल 2018 में तब सबसे बड़े विवाद को लेकर सामने आई थीं, जब उन्होंने 2008 की फिल्म 'हॉर्न ओके प्लीज' के सेट पर दिग्गज अभिनेता नाना पाटेकर पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था। इस खुलासे के बाद ही भारत में #MeToo आंदोलन की शुरुआत हुई थी। हालांकि, तनुश्री का मानना है कि इस सच को बोलने की कीमत उन्हें अपना करियर गंवाकर चुकानी पड़ी, लेकिन अब वह एक बार फिर नए हौसले के साथ वापसी करने की तैयारी में हैं।