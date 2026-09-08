नोरा फतेही के वीडियो से 20% गिरी बुकिंग! कंपनी ने दावा कर ठोका अभिनेत्री पर 3 करोड़ का मानहानि केस

Nora Fatehi Defamation Case: बॉलीवुड की मशहूर डांसर और अभिनेत्री नोरा फतेही एक बार फिर नई कानूनी मुसीबत में फंसती नजर आ रही हैं। उन पर एक चर्चित चार्टर्ड एविएशन कंपनी ने 3 करोड़ रुपये का सिविल मानहानि (Defamation) का मुकदमा दर्ज कराया है। यह गुजरात की 'ड्यून्स एविएशन' (Dunes Aviation) कंपनी है जिसने अभिनेत्री को कोर्ट में घसीट लिया है उनका कहना है कि उनकी एक गैर-जिम्मेदाराना पोस्ट से कंपनी की व्यावसायिक साख और बुकिंग्स को भारी नुकसान पहुंचा है। आईये जानते हैं आखिरी क्या है पूरा मामला...