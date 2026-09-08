Mirzapur Box Office Collection Day 4: मिर्जापुर का 4 दिन में कलेक्शन पहुंचा 130 करोड़, हनुमान अंश ने भी 32वें दिन धुरंधर-KGF 2 को चटाई धूल

Mirzapur Vs Hanuman Ansh Office Collection: फिल्म 'मिर्जापुर: द मूवी' सिनेमाघरों में भी अपनी सफलता के नए झंडे गाड़ रही है। फिल्म की बॉक्स ऑफिस पर तूफानी रफ्तार इस बात का पुख्ता सबूत है कि दर्शक कालीन भैया, गुड्डू पंडित और मिर्जापुर की दुनिया से कितना गहरा लगाव रखते हैं। एक शानदार ओपनिंग और जबरदस्त वीकेंड कलेक्शन के बाद, फिल्म ने सोमवार को अपने सबसे अहम 'मंडे टेस्ट' को भी पास कर लिया है और बेमिसाल प्रदर्शन करते हुए भारत में 100 करोड़ के क्लब में एंट्री मार ली है। वहीं, हनुमान अंश ने भी 32वें दिन इतिहास रच दिया है।