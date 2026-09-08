8 सितंबर 2026,

मंगलवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Youth Protest

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

बॉलीवुड

जय भानुशाली संग तलाक पर पहली बार बोलीं माही विज, ‘बिग बॉस 20’ में ईशा रिखी से कही ये बात

Mahhi Vij Bigg Boss 20: 'बिग बॉस 20' में माही विज ने हाल ही में ईशा रिखी से बात करते हुए तलाक को लेकर ऐसी बात कह दी जिसके बाद लोग उनकी बातों पर काफी हंस रहे हैं। क्या है पूरा मामला, चलिए जानते हैं।
2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Himanshu Soni

Sep 08, 2026

Mahhi Vij On Divorce

Mahhi Vij On Divorce (फोटो सोर्स- Instagram/mahhivij)

Mahhi Vij On Divorce: सलमान खान के चर्चित रियलिटी शो 'बिग बॉस 20' की शुरुआत होते ही घर के अंदर रिश्तों, निजी जिंदगी और विवादों को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। शो के पहले ही एपिसोड में टीवी एक्ट्रेस माही विज ने कुछ ऐसी बातें कह दीं, जिन्होंने दर्शकों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। माही ने घर में मौजूद ईशा रिखी और बॉक्सर मैरी कॉम की निजी जिंदगी से जुड़े तलाक के मुद्दे को बातचीत में लाने की कोशिश की। इसी दौरान उन्होंने मजाकिया अंदाज में इस सीजन को ‘डिवोर्स स्पेशल’ तक कह दिया।

माही ने खुद को भी बातचीत में शामिल किया

दरअसल, घर में बातचीत के दौरान माही विज से उनकी निजी जिंदगी और मौजूदा रिलेशनशिप स्टेटस को लेकर सवाल किया गया। हालांकि उन्होंने इस बारे में ज्यादा खुलकर बात करने से परहेज किया। बाद में ईशा रिखी के साथ बातचीत में माही ने बताया कि उन्हें गॉसिप से जुड़े विषयों पर चर्चा करना पसंद है।

बातों-बातों में उन्होंने घर में मौजूद उन महिलाओं का जिक्र किया जिनकी जिंदगी में शादी के बाद अलगाव आया है। माही ने खुद को, ईशा और मैरी कॉम को एक साथ रखते हुए कहा कि घर में तीन ऐसी महिलाएं हैं जिनकी जिंदगी में अब एक नई शुरुआत का दौर चल रहा है। इसी संदर्भ में उन्होंने इसे ‘डिवोर्स स्पेशल’ और अपनी ‘दूसरी पारी’ जैसा बताया।

ईशा रिखी ने जताई नाराजगी

माही ने ईशा से यह भी जानना चाहा कि आखिर उन्होंने ‘बिग बॉस’ में आने का फैसला क्यों किया। ईशा ने बताया कि वह हमेशा अपनी निजी जिंदगी को लोगों की नजरों से दूर रखने की कोशिश करती रही हैं और चाहती हैं कि लोग उन्हें किसी रिश्ते के आधार पर नहीं, बल्कि उनकी अपनी पहचान से जानें।

हालांकि, बाद में जब माही ने मैरी कॉम के तलाक को लेकर सवाल किया तो मैरी ने इस विषय पर बात करने से साफ इनकार कर दिया। इसके बावजूद माही ने कहा कि किसी पूर्व साथी के बारे में केवल नकारात्मक बातें करना जरूरी नहीं है और रिश्ते में अच्छी यादें भी हो सकती हैं। इस पर ईशा नाराज होती नजर आईं और उन्होंने सवाल किया कि जब सामने वाला व्यक्ति इस विषय पर बात नहीं करना चाहता तो बार-बार उसी मुद्दे को क्यों उठाया जा रहा है।

माही विज और जय भानुशाली की शादी

माही विज और अभिनेता जय भानुशाली ने साल 2011 में शादी की थी। दोनों ने साथ मिलकर परिवार बनाया और बच्चों की परवरिश की। कई वर्षों बाद उनके रिश्ते में अनबन की खबरें सामने आने लगीं। जनवरी 2026 में दोनों ने सार्वजनिक रूप से अलग होने की जानकारी दी। हालांकि, दोनों अपनी बेटी की परवरिश मिलकर कर रहे हैं।

ईशा और मैरी कॉम की निजी जिंदगी भी चर्चा में

ईशा रिखी की शादी रैपर बादशाह से 2026 में हुई थी, लेकिन कुछ ही महीनों बाद दोनों के अलग होने की खबर सामने आई। वहीं, भारतीय बॉक्सिंग की दिग्गज मैरी कॉम और उनके पति ओनलर ने भी 2023 में अपनी शादी खत्म करने का फैसला किया था। दोनों की शादी 2005 में हुई थी और उनके चार बच्चे हैं।

पहले दिन से ही सुर्खियों में शो

‘बिग बॉस 20’ का प्रीमियर 6 सितंबर को हुआ, जहां सलमान खान ने 16 कंटेस्टेंट्स का परिचय कराया। शो के शुरुआती दौर में ही टास्क, दोस्ती, बहस और निजी जिंदगी से जुड़े मुद्दों ने माहौल गर्म कर दिया है। माही विज की तलाक वाली टिप्पणी ने भी पहले एपिसोड की चर्चाओं को और बढ़ा दिया है।

नोरा फतेही के वीडियो से 20% गिरी बुकिंग! कंपनी ने दावा कर ठोका अभिनेत्री पर 3 करोड़ का मानहानि केस

ये भी पढ़ें
Nora Fatehi 3 crore defamation case after calling toy plane Dispute

खबर शेयर करें:

Updated on:

08 Sept 2026 11:59 am

Published on:

08 Sept 2026 11:58 am

Hindi News / Entertainment / Bollywood / जय भानुशाली संग तलाक पर पहली बार बोलीं माही विज, ‘बिग बॉस 20’ में ईशा रिखी से कही ये बात

बड़ी खबरें

View All

बॉलीवुड

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

हनुमान अंश के दृष्टिहीन सिंगर सुनील लोधी ने लता मंगेशकर के गाने सुनकर सीखा संगीत! लोकल ट्रेन में बजाते थे तानपुरा

Hanuman Ansh Singer Suneel Lodhi Inspiration is lata mangeshkar to sing
बॉलीवुड

Asha Bhosle Birth Anniversary: निधन के महीनों बाद रिलीज होगा आशा भोसले का आखिरी गाना, निर्देशक ने काम करने को लेकर कही ये बात

Asha Bhosle Birth Anniversary
बॉलीवुड

सत्य निकेतन में ढहा PG! दिल्ली हादसे को लेकर भड़के सोनू सूद, सरकार को दी नसीहत

Sonu Sood on Delhi building collapse Satya Niketan PG
बॉलीवुड

‘हनुमान अंश’ ने इस मामले में छोड़ा 1800 करोड़ कमाने वाली ‘धुरंधर 2’ को पीछे, बॉक्स ऑफिस पर किया चमत्कार

Hanuman Ansh Beats Dhurandhar 2 Box Office
बॉलीवुड

Mirzapur Box Office Collection Day 4: मिर्जापुर का 4 दिन में कलेक्शन पहुंचा 130 करोड़, हनुमान अंश ने भी 32वें दिन धुरंधर-KGF 2 को चटाई धूल

Mirzapur Box Office Collection Day 4 Hanuman Ansh day 32 earn storm
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.