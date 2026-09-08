जय भानुशाली संग तलाक पर पहली बार बोलीं माही विज, ‘बिग बॉस 20’ में ईशा रिखी से कही ये बात

Mahhi Vij On Divorce: सलमान खान के चर्चित रियलिटी शो 'बिग बॉस 20' की शुरुआत होते ही घर के अंदर रिश्तों, निजी जिंदगी और विवादों को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। शो के पहले ही एपिसोड में टीवी एक्ट्रेस माही विज ने कुछ ऐसी बातें कह दीं, जिन्होंने दर्शकों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। माही ने घर में मौजूद ईशा रिखी और बॉक्सर मैरी कॉम की निजी जिंदगी से जुड़े तलाक के मुद्दे को बातचीत में लाने की कोशिश की। इसी दौरान उन्होंने मजाकिया अंदाज में इस सीजन को ‘डिवोर्स स्पेशल’ तक कह दिया।