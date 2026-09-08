जय भानुशाली संग तलाक पर पहली बार बोलीं माही विज, ‘बिग बॉस 20’ में ईशा रिखी से कही ये बात

Mahhi Vij On Divorce (फोटो सोर्स- Instagram/mahhivij)
Mahhi Vij On Divorce: सलमान खान के चर्चित रियलिटी शो 'बिग बॉस 20' की शुरुआत होते ही घर के अंदर रिश्तों, निजी जिंदगी और विवादों को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। शो के पहले ही एपिसोड में टीवी एक्ट्रेस माही विज ने कुछ ऐसी बातें कह दीं, जिन्होंने दर्शकों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। माही ने घर में मौजूद ईशा रिखी और बॉक्सर मैरी कॉम की निजी जिंदगी से जुड़े तलाक के मुद्दे को बातचीत में लाने की कोशिश की। इसी दौरान उन्होंने मजाकिया अंदाज में इस सीजन को ‘डिवोर्स स्पेशल’ तक कह दिया।
दरअसल, घर में बातचीत के दौरान माही विज से उनकी निजी जिंदगी और मौजूदा रिलेशनशिप स्टेटस को लेकर सवाल किया गया। हालांकि उन्होंने इस बारे में ज्यादा खुलकर बात करने से परहेज किया। बाद में ईशा रिखी के साथ बातचीत में माही ने बताया कि उन्हें गॉसिप से जुड़े विषयों पर चर्चा करना पसंद है।
बातों-बातों में उन्होंने घर में मौजूद उन महिलाओं का जिक्र किया जिनकी जिंदगी में शादी के बाद अलगाव आया है। माही ने खुद को, ईशा और मैरी कॉम को एक साथ रखते हुए कहा कि घर में तीन ऐसी महिलाएं हैं जिनकी जिंदगी में अब एक नई शुरुआत का दौर चल रहा है। इसी संदर्भ में उन्होंने इसे ‘डिवोर्स स्पेशल’ और अपनी ‘दूसरी पारी’ जैसा बताया।
माही ने ईशा से यह भी जानना चाहा कि आखिर उन्होंने ‘बिग बॉस’ में आने का फैसला क्यों किया। ईशा ने बताया कि वह हमेशा अपनी निजी जिंदगी को लोगों की नजरों से दूर रखने की कोशिश करती रही हैं और चाहती हैं कि लोग उन्हें किसी रिश्ते के आधार पर नहीं, बल्कि उनकी अपनी पहचान से जानें।
हालांकि, बाद में जब माही ने मैरी कॉम के तलाक को लेकर सवाल किया तो मैरी ने इस विषय पर बात करने से साफ इनकार कर दिया। इसके बावजूद माही ने कहा कि किसी पूर्व साथी के बारे में केवल नकारात्मक बातें करना जरूरी नहीं है और रिश्ते में अच्छी यादें भी हो सकती हैं। इस पर ईशा नाराज होती नजर आईं और उन्होंने सवाल किया कि जब सामने वाला व्यक्ति इस विषय पर बात नहीं करना चाहता तो बार-बार उसी मुद्दे को क्यों उठाया जा रहा है।
माही विज और अभिनेता जय भानुशाली ने साल 2011 में शादी की थी। दोनों ने साथ मिलकर परिवार बनाया और बच्चों की परवरिश की। कई वर्षों बाद उनके रिश्ते में अनबन की खबरें सामने आने लगीं। जनवरी 2026 में दोनों ने सार्वजनिक रूप से अलग होने की जानकारी दी। हालांकि, दोनों अपनी बेटी की परवरिश मिलकर कर रहे हैं।
ईशा रिखी की शादी रैपर बादशाह से 2026 में हुई थी, लेकिन कुछ ही महीनों बाद दोनों के अलग होने की खबर सामने आई। वहीं, भारतीय बॉक्सिंग की दिग्गज मैरी कॉम और उनके पति ओनलर ने भी 2023 में अपनी शादी खत्म करने का फैसला किया था। दोनों की शादी 2005 में हुई थी और उनके चार बच्चे हैं।
‘बिग बॉस 20’ का प्रीमियर 6 सितंबर को हुआ, जहां सलमान खान ने 16 कंटेस्टेंट्स का परिचय कराया। शो के शुरुआती दौर में ही टास्क, दोस्ती, बहस और निजी जिंदगी से जुड़े मुद्दों ने माहौल गर्म कर दिया है। माही विज की तलाक वाली टिप्पणी ने भी पहले एपिसोड की चर्चाओं को और बढ़ा दिया है।
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