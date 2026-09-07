Bigg Boss 20 के घर में पहले दिन ही मचा घमासान, किसका दिमाग चला तेज और कौन बना ‘कलेश प्रो’?

शो के प्रीमियर में सलमान खान ने एक-एक करके सभी कंटेस्टेंट्स को दर्शकों से मिलवाया। इस दौरान कई कंटेस्टेंट्स ने स्टेज पर परफॉर्मेंस भी दी। भोजपुरी स्टार दिनेश लाल यादव निरहुआ और मनोज तिवारी भी शो में बतौर गेस्ट पहुंचे। निरहुआ के साथ आम्रपाली दुबे और मनोज तिवारी अपनी बेटी के साथ नजर आए। अब बिग बॉस 20 का घर कंटेस्टेंट्स से भर चुका है और पहले ही दिन की बातचीत ने आने वाले एपिसोड्स को लेकर फैंस की एक्साइटमेंट बढ़ा दी है।