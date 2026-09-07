Bina news: डूयूटी के दौरान गेट मेन को हुआ सीने और हाथ में दर्द, सिविल अस्पताल रेफर, डॉक्टर ने किया मृत घोषित

बीना. जेपी थर्मल पावर प्लांट में मेसर्स बच्चा सिंह कंपनी में गेट मेन के पद पर कार्यरत एक कर्मचारी की तबीयत बिगडऩे के बाद मौत हो गई। परिजनों ने कंपनी पर सूचना न देने सहित इलाज न कराने के आरोप लगाते हुए सुबह पीएम नहीं कराया। इसके बाद कंपनी ने मृतक की पत्नी को एक लाख रुपए का चेक देकर अन्य मांगों को पूरा करने का आश्वासन दिया तब छह घंटे बाद पीएम हुआ।

जानकारी के अनुसार कमल सिंह पिता शालकराम पवार (51) निवासी सिरचौंपी मेसर्स बच्चा कंपनी में गेट के पद पर कार्यरत थे। शनिवार वह नाइट ड्यूटी कर रहे थे और सुबह करीब 4 बजे अचानक सीने में, हाथ में दर्द हुआ और जेपी की अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद सिविल अस्पताल भेजा गया था, जहां डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। इसके बाद सुबह 8 बजे डॉक्टर शव का पीएम करने पहुंचे थे, लेकिन परिजनों और पूर्व जनपद अध्यक्ष इंदर सिंह ने पहले सहायता राशि, बेटे को नौकरी और पत्नी को पेंशन देने की मांग रखते हुए पीएम कराने से मना कर दिया था। मृतक के बेटे राजदीप ने बताया कि उन्हें 4.30 बजे कंपनी से फोन आया था कि पिता की तबीयत खराब है और अस्पताल भेज दिया है। सिविल अस्पताल पहुंचने पर पता चला की उनकी मौत हो चुकी है। अस्पताल ले जाने के पहले कंपनी ने सूचना नहीं दी थी। साथ ही जेपी अस्पताल में इलाज न किए जाने का भी आरोप लगाया।