सागर त्रासदी: बाहर रोते रहे 19 लोगों के परिजन, अंदर काजू-पिस्ता खाते रहे अधिकारी

Sagar Tragedy: एमपी के सागर जिले की बंडा तहसील में नकली और जहरीली शराब पीने से मरनेवालों की संख्या 19 तक पहुंच गई है। सागर से एयरलिफ़्ट कर भोपाल एम्स भेजे गए रामप्रसाद ने भी दम तोड़ दिया। हालांकि प्रशासन ने अभी तक 11 मौतों की ही पुष्टि की है। शाम को मृतकों के अंतिम संस्कार किए गए। गूगरा खुर्द, नौराज, बैराज और पाटन सहित छह गांवों में सोमवार सुबह भी मातम पसरा है। प्रशासनिक और आबकारी विभाग की लापरवाही ने कई घरों के चिराग बुझा दिए। अमानवीयता की हद तो यह है कि रविवार को जब मृतकों के परिजन बिलख रहे थे तब बंडा थाने में बैठे अधिकारी काजू पिस्ता का स्वाद ले रहे थे। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष जीतू पटवारी आज प्रभावित परिवारों से मिलने सागर जा रहे हैं। उन्होंने घटना की उच्चस्तरीय जांच की मांग की है।