मेहलुआ-बीना-मालथौन फोरलेन: अभी सिर्फ प्रोजेक्ट हुआ स्वीकृत, डीपीआर बनना शेष और लोग फर्जी नक्शा करने लगे तैयार

बीना. मेहलुआ चौराहा से बीना-खिमलासा होते हुए मालथौन तक प्रस्तावित फोरलेन सडक़ परियोजना को स्वीकृति मिलने के बाद क्षेत्र में जमीनों को लेकर हलचल तेज हो गई है। परियोजना को लेकर अभी कई महत्वपूर्ण प्रक्रियाएं पूरी होना बाकी हैं, लेकिन इसके पहले ही फोरलेन के संभावित रूट के नाम पर अलग-अलग नक्शे वायरल किए जाने लगे हैं। इन नक्शों के आधार पर जमीनों की खरीद-फरोख्त और भविष्य में जमीन के दाम बढऩे की चर्चाएं भी शुरू हो गई हैं।

सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अभी फोरलेन की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार होना बाकी है। डीपीआर में सडक़ का वास्तविक अलाइनमेंट, चौड़ाई, जंक्शन, पुल-पुलिया सहित अन्य तकनीकी पहलुओं का निर्धारण किया जाएगा। इसके बाद ही यह स्पष्ट हो सकेगा कि सडक़ का वास्तविक रूट किन गांवों और किन क्षेत्रों से होकर गुजरेगा, लेकिन फोरलेन की स्वीकृति की जानकारी सामने आते ही कुछ लोगों ने सेटेलाइट तस्वीरों के आधार पर अपने स्तर पर नक्शे तैयार कर शेयर करना शुरू कर दिया है। ऐसे नक्शों के कारण उन क्षेत्रों में जमीन खरीदने-बेचने को लेकर भ्रम की स्थिति बन सकती है, जहां लोगों को लगता है कि प्रस्तावित फोरलेन गुजरने वाला है।