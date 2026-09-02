Bina news: ‘बिना परीक्षा डायरेक्ट जॉइनिंग …’, रेलवे में सीधे नियुक्ति के दावे फर्जी, रहें सावधान

रेल प्रशासन ने युवाओं से अपील की है कि रेलवे भर्ती से जुड़ी किसी भी सूचना की पुष्टि केवल अधिकृत माध्यमों से करें। नौकरी दिलाने के नाम पर किसी व्यक्ति, संस्था या एजेंसी को किसी भी स्थिति में धनराशि न दें। किसी अनजान लिंक पर क्लिक करने, दस्तावेज या बैंक संबंधी जानकारी साझा करने से भी बचें। भर्ती प्रक्रिया और आवेदन से जुड़ी जानकारी के लिए रेलवे भर्ती बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट ही देखें। यदि कोई व्यक्ति रेलवे में नौकरी लगवाने का दावा करता है या संदिग्ध भर्ती विज्ञापन सामने आता है तो इसकी सूचना तत्काल स्थानीय पुलिस या साइबर अपराध हेल्पलाइन 1930 पर दें।