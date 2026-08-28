Sagar News: रानी लक्ष्मीबाई के हीरा व्यापारी भाई ने जब संकट में खोल दिया था खजाना, राखी के रिश्ते की चर्चित कहानी

रक्षाबंधन केवल भाई-बहन के प्रेम का ही त्योहार नहीं है, बल्कि इतिहास में यह आपसी सहयोग और सुरक्षा का भी बड़ा माध्यम रहा है। सागर में मराठा शासनकाल के दौरान रानी लक्ष्मीबाई खैर और हीरा कारोबारी महेश दत्त दवे के बीच का संबंध इसी अद्भुत परंपरा को बयां करता है। रानी लक्ष्मीबाई ने दवे परिवार को अपना भाई बनाया था और हर साल रक्षाबंधन के पावन पर्व पर उन्हें राखी बांधती थी।