बीना में हादसा: ब्रेक की जगह दबाया एक्सीलेटर, बेकाबू कार ने रेलिंग तोड़ते हुए छात्र को मारी टक्कर, दीवार से टकराई

जानकारी के अनुसार खिमलासा निवासी ऊधम बंजारा अपने परिवार के साथ कार से घर जा रहे थे। हाई स्कूल के सामने अचानक कार को रोकने के प्रयास में चालक का पैर ब्रेक के बजाय एक्सीलेटर पर पड़ गया, जिससे कार ने तेज रफ्तार पकड़ ली और चालक के नियंत्रण से बाहर हो गई। बेकाबू कार हाई स्कूल एवं बस स्टैंड के सामने लगी लोहे की रेलिंग को तोड़ते हुए वहां से साइकिल पर कोचिंग जा रहे छात्र समीर पिता जगदीश अहिरवार (13) को अपनी चपेट में ले लिया। टक्कर इतनी जोरदार थी कि समीर की साइकिल पूरी तरह चकनाचूर हो गई और वह कार के नीचे दब गया। हादसा देखकर मौके पर मौजूद ग्रामीणों ने तत्काल कार को रोककर छात्र को बाहर निकाला। छात्र के शरीर पर गंभीर चोटें आईं और वह लहूलुहान हो गया। प्राथमिक उपचार के बाद उसे डायल 112 की मदद से बीना सिविल अस्पताल भेजा गया, जहां उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है।