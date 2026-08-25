बीना के मनोरमा वार्ड की राशन दुकान के विक्रेता को हटाया, अब राशन के लिए भटक रहे हितग्राही, कैसे मनेगा त्योहार

बीना. मनोरमा वार्ड राशन दुकान में अनियमितताएं होने पर विक्रेता को हटा दिया गया है और वहां के हितग्राहियों को जिन राशन दुकानों पर स्टॉक है, वहां से राशन उपलब्ध कराया जा रहा है। गेहूं का स्टॉक प्रताप वार्ड राशन दुकान पर होने से वहां हितग्राही सुबह से ही पहुंच गए थे और दोपहर तक भूखे, प्यासे भटकने के बाद भी उन्हें गेहूं नहीं मिल पाया। अधिकारी सर्वर डाउन होने के कारण समस्या आने की बात कह रहे हैं।

जानकारी के अनुसार मनोरमा वार्ड की में राशन दुकान संचालक सूरज यादव द्वारा राशन वितरण में अनियमितताएं बरतने पर खाद्य विभाग के अधिकारियों ने विक्रेता को पिछले दिनों हटा दिया है और कार्रवाई प्रस्तावित है। इसके बाद इस वार्ड के हितग्राहियों को स्टॉक के अनुसार अलग-अलग दुकानों से राशन उपलब्ध कराया जा रहा है। प्रताप वार्ड स्थित राशन दुकान पर सोमवार सुबह करीब 9 बजे से ही करीब पचास हितग्राही पहुंच गए थे और कतार में खड़े हो गए थे। इस दुकान से हितग्राहियों को गेहूं को मिलना था, लेकिन विक्रेता ने सर्वर डाउन होने की बात कहकर दुकान बंद कर दी और हितग्राही खड़े रहे। राशन लेने पहुंचे छगनलाल रैकवार ने बताया कि पंद्रह दिन से चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन उन्हें गेहूं नहीं मिला है। अंगूरी बाई ने बताया कि उनके वार्ड की दुकान पर अंगूठा लगवाने के बाद भी राशन मिलता था और अब दूसरी दुकान पर गेहूं लेने भेजा गया है, तो यहां भी परेशान किया जा रहा है। हितग्राही मुन्नी ने बताया कि सुबह से भूखे, प्यासे सभी काम छोडकऱ कतार में खड़े हैं, लेकिन राशन नहीं मिल पाया है। महिलाओं ने बताया कि श्रावण सोमवार का व्रत रखे हुए थीं और दोपहर तक वह राशन के लिए भटकती रहीं।