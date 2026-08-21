बीना में एक दिन में ही वितरित हो गया 120 टन डीएपी खाद, बारिश में सुबह से गोदाम पहुंचे किसान, निराश लौटे

बीना. बिहरना गोदाम में 120 टन डीएपी खाद आया था, जो बुधवार को ही वितरित कर दिया गया था, लेकिन इसकी जानकारी किसानों को नहीं थी। गुरुवार सुबह तेज बारिश के दौरान भी बड़ी संख्या में किसान गोदाम खाद लेने पहुंच गए थे। घंटों काउंटर खुलने का इंतजार करने के बाद वह वापस लौट आए। साथ ही अब खाद वितरण फिर ई-टोकन से किया जाएगा।

जानकारी के अनुसार बुधवार को सुबह से रात 9 बजे तक डीएपी का वितरण किया गया था, जिससे स्टॉक खत्म हो गया था। जबकि कई किसान भीड़ ज्यादा होने के कारण खाद लिए बिना ही लौट आए थे और दूसरे दिन खाद लेने गोदाम पहुंचे थे। काउंटर पर कतार में घंटों खड़े रहे और फिर वापस लौटना पड़ा। साथ ही अब खाद के लिए फिर ई-टोकन प्रणाली शुरू कर दी है और ई-विकास 2.0 प्रणाली में कुछ बदलाव भी किए गए हैं, जिससे किसानों को परेशानी न हो। गौरतलब है कि पूर्व में ई-टोकन में कमियां होने पर किसान संघों ने इसका विरोध किया था, जिसके बाद कुछ दिनों के लिए यह प्रणाली बंद कर दी गई थी। इस बार हुए बदलाव के बाद किसानों को राहत है या नहीं यह कुछ दिनों बाद स्पष्ट हो पाएगा।