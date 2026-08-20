किसानों ने कहा: कभी नेता नहीं लगते हैं कतारों में, क्योंकि उनके यहां पहले ही पहुंच जाता है खाद, हमारी सुनने वाला कोई नहीं

बीना. लंबे समय से किसान डीएपी खाद आने का इंतजार कर रहे थे और रैक लगने के बाद बिहरना गोदाम में 120 टन खाद आया है। खाद की सूचना मिलने पर मंगलवार रात से ही किसान गोदाम पहुंचने लगे थे और सुबह 4 बजे से कतारें लगना शुरू हो गईं थीं। घंटों लाइन में लगने के बाद किसानों को एक एकड़ के लिए एक बोरी खाद मिल सका। एक बोरी खाद के लिए भी मशक्कत करनी पड़ी और धक्का खाने पड़े। सुबह से रात तक खाद का वितरण जारी रहा।

रबी सीजन के लिए किसान अभी से खाद खरीदने लगे हैं और सबसे ज्यादा जरूरत डीएपी की होती है, लेकिन लंबे समय से खाद बाजार व गोदाम में उपलब्ध नहीं था। गोदाम में 120 टन खाद आने पर किसानों को एक एकड़ पर एक बोरी और अधिकतम पांच बोरी खाद दिया जा रहा है। खाद लेने के लिए किसान रात में ही गोदाम पहुंच गए थे और खाद की पर्ची लेने के लिए सुबह 4 बजे से कतारें लग गईं थीं। पर्ची वितरण के लिए चार काउंटर बनाए गए हैं, लेकिन सैकड़ों की संख्या में पहुंचे किसानों के कारण काउंटर पर धक्का-मुक्की और विवाद की स्थिति बनती रही। धक्का-मुक्की के कारण काउंटर का एक कांच टूट गया, जिसमें कर्मचारी घायल होने से बचे। व्यवस्था बनाने भानगढ़ थाना प्रभारी धर्नेन्द्र यादव सहित करीब 12 पुलिसकर्मी तैनात थे। साथ ही नायब तहसीलदार हेमराज मेहर, वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी अवधेश राय, गोदाम प्रभारी नीलम राय आदि उपस्थित थे। पर्ची बनने में देरी होने पर किसान कई बार आक्रोशित हुए और विवाद की स्थिति निर्मित हुई, जिससे पुलिस ने भी बहस हुई। किसानों का कहना था कि कभी भी नेता खाद लेने कतार में नहीं लगते हैं, न ही वह किसानों की समस्या जानने आते हैं, क्योंकि उनके घर पहले ही खाद भेज दिया जाता है। महिलाओं के लिए अलग से काउंटर न होने के कारण उन्हें परेशान होना पड़ा और कई महिलाएं कतार से बाहर आकर खड़ी हो गईं थीं।