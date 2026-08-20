बीना में यार्ड रीमॉडलिंग कार्य: नए पॉइंट, नई पटरियों और ईआई सिस्टम से बदलेगा यार्ड का स्वरूप

बीना. रेलवे स्टेशन के यार्ड में प्री-टू-प्री इंटरलॉकिंग कार्य तेजी से चल रहा है। इसके तहत यार्ड में कई तकनीकी बदलाव किए जा रहे हैं, जिससे भविष्य में ट्रेनों का संचालन अधिक सुरक्षित और व्यवस्थित हो सकेगा। नए पॉइंट लगाए जा रहे हैं, जिनकी मदद से ट्रेनें एक ट्रैक से दूसरे ट्रैक पर जा सकेंगी। इन पॉइंट को लॉक किया जा रहा है और बाद में इन्हें इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग (ईआई) प्रणाली से जोड़ा जाएगा।

यार्ड में पीक्यूआरएस साइडिंग और टीआरडी साइडिंग का निर्माण भी किया जा रहा है। इन साइडिंग में रेलवे की मशीनों को रखा जाएगा। जरूरत पड़ने पर इन मशीनों को तत्काल संबंधित घटनास्थल तक पहुंचाया जा सकेगा, जिससे रखरखाव और आपातकालीन कार्यों में समय की बचत होगी। इंजीनियरिंग साइड का काम भी लगभग पूरा हो चुका है। इसे नए पॉइंट से जोड़ा जा रहा है। वहीं, ईआई सब केबिन से पूरे सिस्टम को जोडऩे का कार्य किया जा रहा है। इस व्यवस्था के शुरू होने के बाद यार्ड में ट्रेनों के मार्ग निर्धारित और पॉइंट संचालन को अधिक सुरक्षित एवं तकनीकी रूप से नियंत्रित किया जा सकेगा।