Bina news: 9 साल पहले लापता हो गई थी बेटी, 542 किमी. दूर से आई खुशखबरी, गले लग खूब रोई मां बेटी

पूछताछ में उसने बताया कि बन्ने खां उसे अपने साथ ले गया था। बाद में उसके काम के लिए बाहर जाने पर वह बस में बैठकर राजस्थान चली गई और वहीं काम करने लगी। उसने बताया कि वह माता-पिता को बिना बताए घर से गई थी, इसलिए उसे डर था कि परिजन उससे नाराज होंगे और इसी कारण वह वापस घर नहीं आई। करीब तीन साल पहले वह एक कोचिंग में काम करने वाले युवक के संपर्क में आई। बालिग होने के बाद दोनों ने शादी कर ली। पुलिस ने परिजनों से लगातार संपर्क बनाए रखा और समय-समय पर उन्हें जानकारी दी। करीब नौ साल तक जारी रहे प्रयासों के बाद बेटी के जयपुर में सुरक्षित मिलने से परिवार को वह खुशी मिली, जिसका इंतजार उन्होंने वर्षों तक किया था।