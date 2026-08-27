MP News : भाई की जिंदगी बचाने ‘जिगर’ लेकर पहुंची बहन, रक्षाबंधन पर प्रेम और समर्पण की मिसाल

Khargone News : रक्षाबंधन पर बहन भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधकर उसकी लंबी उम्र की कामना करती है। लेकिन, मध्य प्रदेश के खरगोन जिले के अंतर्गत आने वाली सेंधवा तहसील के भीकनगांव में रहने वाली नेहा ने अपने भाई की जिंदगी बचाने के लिए सिर्फ रक्षा सूत्र नहीं, बल्कि अपने शरीर का हिस्सा ही दान कर दिया। उन्होंने अपने लिवर का एक हिस्सा देकर भीकनगांव में रहने वाले भाई 55 वर्षीय सुशील कुमार मांगीलाल अग्रवाल को नया जीवन दे दिया। भाई - बहन के अटूट प्रेम और समर्पण की ये कहानी इस रक्षाबंधन पर मिसाल बन गई है।