Khargone News: कंधे पर कांवड़ रखकर 400 किमी दौड़कर पूरा करेंगे यात्रा, निकली युवाओं की टोली

डाक कावड़ यात्रा की खासियत यह है कि इसमें कावड़िए निर्धारित समय में दौड़ लगाते हुए यात्रा पूरी करते हैं। यात्रा में बड़ी संख्या में युवा शामिल हुए है। पिछले करीब 14 वर्षों से यह डाक कावड़ यात्रा निकाली जा रही है। युवाओं में भगवान त्रयंबकेश्वर का जलाभिषेक करने को लेकर खासा उत्साह नजर आया। यात्रा के दौरान सडक सुरक्षा का भी विशेष ध्यान रखा जा रहा है। कावडियों के आगे दो बाइक सवार चलते हैं, जो मार्ग पर यातायात की स्थिति पर नजर रखते हैं, ताकि सड़क दुर्घटना से बचा जा सके। युवाओं का कहना है कि डाक कावड़ यात्रा के माध्यम से शिवभक्ति के साथ स्वास्थ्य, अनुशासन और टीम भावना को बढ़ावा देना उद्देश्य है।