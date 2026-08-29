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बीना जंक्शन पर नॉन इंटरलॉकिंग कार्य, छह ट्रेनों के इन तारीखों में बदले गए मार्ग

गोविंदपुरी के बजाय ग्वालियर होकर चलेंगी ट्रेनें, बीना जंक्शन से यात्रा करने वाले यात्रियों को होगी परेशानी, काम हुआ शुरू जो अक्टूबर माह तक चलेगा
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sachendra tiwari

Aug 29, 2026

Non-interlocking work at Bina Junction; routes of six trains changed on these dates.

यार्ड रीमॉडलिंग का चलता हुआ कार्य। फोटो-पत्रिका

बीना. बीना जंक्शन पर बीना-आगासौद के बीच तीसरी रेल लाइन को जोडऩे के लिए चल रहे यार्ड रीमॉडलिंग और नॉन इंटरलॉकिंग कार्य के चलते कई ट्रेनों के परिचालन मार्ग में संशोधन किया गया है। रेलवे ने पूर्व में जारी अधिसूचना में बदलाव करते हुए छह ट्रेनों के निर्धारित और वैकल्पिक मार्गों को संशोधित किया है। इन बदलावों का सीधा असर बीना जंक्शन से होकर गुजरने वाली ट्रेनों के परिचालन पर पड़ेगा।

तेजी से चल रहा है कार्य


यार्ड रीमॉडलिंग का कार्य रेलवे तेजी से कर रही है, जिससे 15 अक्टूबर तक कार्य पूरा कर लिया जाए और दीवाली के पहले ट्रेनों का संचालन यथावत हो सके। इस कार्य के बाद इआई सिस्टम चालू हो जाएगा।

तीन, चार व पांच नंबर प्लेटफॉर्म पर दोनों तरफ से आ सकेंगी ट्रेनें


अभी तक तीन, चार व पांच नंबर प्लेटफॉर्म पर केवल एक ही तरफ से ट्रेनों का संचालन होता है, लेकिन अब जल्द ही इनपर दोनों तरफ से ट्रेनों के संचालन की व्यवस्था होगी। अभी चार नंबर प्लेटफॉर्म पर झांसी एंड पर कोच स्पेयर साइडिंग थी, जिसे डिस्मेंटल किया जा रहा है। इसके हटाए जाने के बाद दोनों ओर से ट्रेन को लिया जा सकेगा। साथ ही यार्ड रीमॉडलिंग का काम पूरा होने के बाद चार व पांच नंबर से एक साथ गुना व झांसी की ओर ट्रेनों का चलाया जा सकेगा। वहीं, सागर से व गुना से आने वाली ट्रेनों को भी चार व पांच नंबर प्लेटफॉर्म पर लिया जा सकेगा।

यह रहेगा परिवर्तित मार्ग

  • 15045 गोरखपुर-ओखा एक्सप्रेस 24 सितंबर से 15 अक्टूबर तक गोविंदपुरी-झांसी-बीना-गुना के बजाय ग्वालियर-झांसी-बीना-गुना मार्ग से चलेगी। इसके वैकल्पिक मार्ग में भी बदलाव किया गया है। अब यह ट्रेन ग्वालियर-शिवपुरी-गुना होकर कुल चार ट्रिप चलेगी।
  • 15046 ओखा-गोरखपुर एक्सप्रेस 20 सितंबर से 11 अक्टूबर तक गुना-बीना-झांसी-गोविंदपुरी के बजाय गुना-बीना-झांसी-ग्वालियर मार्ग से चलेगी। इसका वैकल्पिक मार्ग गुना-शिवपुरी-ग्वालियर किया गया है जो चार ट्रिप चलेगी।
  • 19053 सूरत-मुजफ्फरपुर एक्सप्रेस 18 सितंबर से 9 अक्टूबर तक गुना-बीना-झांसी-ग्वालियर मार्ग से चलेगी। इसका वैकल्पिक मार्ग गुना-शिवपुरी-ग्वालियर रहेगा। वहीं, 19054 मुजफ्फरपुर-सूरत एक्सप्रेस 20 सितंबर से 11 अक्टूबर तक ग्वालियर-झांसी-बीना-गुना मार्ग से चलेगी। इसका वैकल्पिक मार्ग ग्वालियर-शिवपुरी-गुना रहेगा, दोनों ट्रेनों के चार-चार फेरे होंगे।
  • 11071 लोकमान्य तिलक टर्मिनस-बलिया एक्सप्रेस 7 से 14 अक्टूबर तक कटनी-बीना-इटारसी के बजाय इटारसी-बीना-कटनी मुरवारा-कटनी मार्ग से चलेगी। इसका वैकल्पिक मार्ग इटारसी-जबलपुर-कटनी रहेगा। 11072 बनारस-लोकमान्य तिलक टर्मिनस एक्सप्रेस भी इसी अवधि में कटनी-कटनी मुरवारा-बीना-इटारसी मार्ग से चलेगी। इसका वैकल्पिक मार्ग कटनी-जबलपुर-इटारसी रहेगा। दोनों ट्रेनों आठ-आठ ट्रिप चलेगी।

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Updated on:

29 Aug 2026 12:18 pm

Published on:

29 Aug 2026 12:18 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Sagar / बीना जंक्शन पर नॉन इंटरलॉकिंग कार्य, छह ट्रेनों के इन तारीखों में बदले गए मार्ग

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