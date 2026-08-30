30 अगस्त 2026,

रविवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Youth Protest

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

सागर

बीना में आरोपियों से 250 ग्राम सोना और दो कार, बुलट, महंगे मोबाइल सहित 16 लाख रुपए का सामान बरामद

मामला ब्लैकमेलिंग कर सोना व नकदी ऐंठने का, 150 ग्राम सोना बरामद होना रह गया शेष, बीना पुलिस ने दो आरोपियों को रिमांड के बाद भेजा जेल, दो सहयोगी पहले जा चुके हैं जेल
2 min read
Google source verification

सागर

image

sachendra tiwari

Aug 30, 2026

In Bina, goods worth ₹16 lakh including 250 grams of gold, two cars, a Bullet motorcycle, and expensive mobile phones were recovered from the accused

मुख्य आरोपी के घर से जब्त किया गया सामान। फोटो-पत्रिका

बीना. नाबालिग को ब्लैकमेल कर जान से मारने की धमकी देकर 40 तोला सोना और नकदी लेने के मामले में शनिवार को एसपी अनुराग सुजानिया ने खुलासा किया। साथ ही आरोपी और सहयोगी मामा को रिमांड के बाद जेल भेज दिया है गया। आरोपियों से 250 ग्राम सोने के आभूषण और 13 लाख रुपए का सामान बरामद किया गया है।
जानकारी के अनुसार एक फरियादी अपने नए मकान में निवास कर रहा था, जबकि परिवार के पुराने पैतृक मकान में नकद राशि, सोने के आभूषण सहित अन्य कीमती सामान रख दिया था। 17 जून 26 को पुराने मकान में रखे सामान की जांच करने पर नकद राशि और कीमती सामान गायब था, जिसपर फरियादी ने पुलिस थाने में चोरी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए तत्काल जांच शुरू की और घटनास्थल की बारीकी से जांच पूछताछ की और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर आरोपी द्वारा फरियादी परिवार की नाबालिग को ब्लैकमेल कर एवं जान से मारने की धमकी देकर दबाव बनाने की बात सामने आई। इसी दबाव में उससे चोरी कराई गई। पुलिस ने आरोपी आयुष मैना को गिरफ्तार कर पूछताछ की, तो करीब 13 लाख रुपए नकद और करीब 40 तोला सोने के आभूषण लिए जाने की जानकारी सामने आई। आरोपी द्वारा नकद राशि से सामान की खरीदारी की और अन्य खर्चों में उपयोग करना बताया गया। पुलिस ने चोरी की रकम से खरीदा सामान बरामद किया। आरोपी ने आभूषण अपने मामा अंकुश बाल्मीकि निवासी गुना को दिए जाने की जानकारी सामने आने पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया और करीब 250 ग्राम सोने के कीमती आभूषण बरामद किए गए। अभी 150 ग्राम सोने के 10 सिक्के, तीन कड़े अभी नहीं मिल पाए हैं, इसके लिए संबंधितों की तलाश की जा रही है। आरोपी आयुष मैना और अंकुश की पुलिस रिमांड पूरी होने पर न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया गया। साथ ही सहयोगी आरोपी सतीश अहिरवार निवासी बीना, मोनू पाल निवासी गुना को पूर्व में जेल भेज दिया गया है।

सोने के यह आभूषण हुए बरामद


आरोपी अंकुश कब्जे से सोने का हार 70 ग्राम, सोने की चैन 30 ग्राम, सोने का ब्रेसलेट 10 ग्राम, 4 सोने की अंगूठियां 15 ग्राम, सोने का पेंडल 5 ग्राम, एक नग गोल गिन्नी 2 ग्राम, 4 सोने के कड़े 60 ग्राम, मंगलसूत्र 30 ग्राम, सोने की चैन 30 ग्राम बरामद हुआ। करीब 250 ग्राम सोने के जेवरात, जिनकी करीब 38 लाख रुपए है।

कीमती फोन, दो कार हुईं बरामद


मुख्य आरोपी आयुष के पास से दो आईफोन 1 लाख 60 हजार रुपए और एक 10 हजार रुपए कीमत का मोबाइल मिला। कार क्रमांक एमपी कार 04 सीजे 9391 कीमत ढाई लाख रुपए, कार क्रमांक एमपी 08 जेई 9775 कीमत आठ लाख रुपए, बुलट बाइक कीमत करीब तीन लाख रुपए, एसी 40 हजार रुपए, एलईडी टीवी 10 हजार रुपए, स्टेबलाइजर चार हजार रुपए, साउंड बॉक्स 10 हजार रुपए, चार कुर्सियां चार हजार रुपए, एक बेड 15 हजार रुपए, लोहे का गेट 30 हजार रुपए का कुल 16 लाख 37 हजार रुपए का सामान बरामद किया गया। आरोपी ब्लैकमलिंग कर चोरी कराए रुपयों से लग्जरी लाइफ जी जा रहा था।

इनकी रही सराहनीय भूमिका


आरोपियों को गिरफ्तार करने और सामान बरामद करने में टीम में शामिल थाना पभारी निरीक्षक अनूप यादव, उप निरीक्षक लखन राज, कस्तूरी अहिरवार, प्रधान आरक्षक विजय गौतम, राजेश पटेल, सौरभ रैकवार, आरक्षक संदीप यादव, दीपसिंह भदोरिया, बाबूलाल अहिरवार, राहुल सोलंकी, भूपेंद्र परिहार आदि की सराहनीय भूमिका रही।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

30 Aug 2026 11:53 am

Published on:

30 Aug 2026 11:53 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Sagar / बीना में आरोपियों से 250 ग्राम सोना और दो कार, बुलट, महंगे मोबाइल सहित 16 लाख रुपए का सामान बरामद

बड़ी खबरें

View All

सागर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

बीना जंक्शन पर नॉन इंटरलॉकिंग कार्य, छह ट्रेनों के इन तारीखों में बदले गए मार्ग

Non-interlocking work at Bina Junction; routes of six trains changed on these dates.
सागर

बीना में सोयाबीन में अफलन की स्थिति, फसल हो गई चार से पांच फीट लंबी, नहीं आ रहीं फलियां

Situation of pod failure in soybean crops in Bina: plants have grown four to five feet tall, but no pods are appearing
सागर

Sagar News: रानी लक्ष्मीबाई के हीरा व्यापारी भाई ने जब संकट में खोल दिया था खजाना, राखी के रिश्ते की चर्चित कहानी

rani lakshmibai kher raksha bandhan story
सागर

बीना में हादसा: ब्रेक की जगह दबाया एक्सीलेटर, बेकाबू कार ने रेलिंग तोड़ते हुए छात्र को मारी टक्कर, दीवार से टकराई

Accident in Bina: Accelerator pressed instead of brake; out-of-control car crashed into a wall after breaking through a railing and hitting a student.
सागर

अंधविश्वास और पुरानी मान्यताओं की भेंट चढ़ रहे नौनिहाल, छतरपुर में 43.6 प्रतिशत बच्चों को समय से पहले दिया जा रहा ऊपरी आहार

datia news
सागर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.