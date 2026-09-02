12 सितंबर को इंदौर नहीं आएंगे राहुल गांधी, ‘छात्रों की गूंज’ कार्यक्रम रद्द, सामने आई नई तारीख

जानकारी के लिए बता दें कि कांग्रेस ने नगर निगम से नेहरू स्टेडिमय मांगा था। नियम-कायदे का हवाला देते हुए निगम ने स्टेडियम देने से इनकार कर दिया। ऐसे में कार्यक्रम रीजनल पार्क के सामने खाली जमीन पर कराने की तैयारी थी। इसके लिए मैदान को समतल करने के साथ अन्य काम शुरू हो गए थे, जिसके बाद अचानक से राहुल के दौरे को टाल दिया गया है। इधर, राहुल गांधी के इंदौर आने और आयोजन को लेकर बीते दो दिनों से दोपहर से लेकर रात तक बैठकों का दौर चलता रहा जिसमें पदाधिकारियों को कार्यक्रम की जिम्मेदारी देने के साथ रणनीति बनाई थी।