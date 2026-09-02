इंदौर के गुरुद्वारे में बन रहा फाइव स्टार डायग्नोस्टिक सेंटर, 1500 रुपए में होगी MRI

हाल ही में ट्रस्टी इंदौर आए थे, जिन्हें भाटिया और उनकी टीम ने 2500 वर्ग फीट का हॉल सौंप दिया। फाइव स्टार सेंटर में देश के नामी अस्पतालों में लगी जांच मशीनें लगाई जाएंगी। ये काम पूरा होने में करीब पांच माह लगेंगे। जनवरी में ट्रस्ट यहां पर सेंटर के साथ मेडिकल स्टोर भी शुरू होगा, जिसमें 70 फीसदी तक डिस्काउंट मिलेगा। इससे पहले श्री गुरु सिंह सभा अध्यक्ष भाटिया ने दो साल पहले चोइथराम अस्पताल से सिख समाज के सदस्यों का इलाज कराने के लिए एमओयू किया गया था। सभी के मेडिकल कार्ड बनाए गए, जिसके बाद बहुत कम कीमत पर डॉक्टरों जांच कर इलाज करते हैं। ट्रस्ट को जगह 15 साल के लिए मुफ्त दी गई।