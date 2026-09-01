Indore news: प्रॉपर्टी बाजार में 5 महीने में मिला 892 करोड़ का राजस्व, प्लॉट की खरीदी में 12% का उछाल

रजिस्ट्रार कार्यालय के रिकॉर्ड के मुताबिक अगस्त में प्लॉट की खरीदी में करीब 11 से 12 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। यानी शहर और आसपास के क्षेत्रों में लोग जमीन के छोटे-बड़े प्लॉट खरीदने में पहले की तुलना में ज्यादा रुचि दिखा रहे हैं। इसके पीछे शहर के विस्तार, नई कॉलोनियों और निवेश के लिए जमीन को प्राथमिकता देने जैसे कारण माने जा रहे हैं। वहीं बिल्डिंग की खरीदी-बिक्री में करीब 4 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज हुई है। इससे संकेत मिल रहा है कि तैयार मकान और व्यावसायिक भवनों की मांग भी बनी हुई है। हालांकि प्लॉट के मुकाबले इसमें वृद्धि की रफ्तार कम रही।