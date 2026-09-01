Chhatron Ki Goonj Indore: राहुल गांधी के कार्यक्रम को नहीं मिली जगह, खुद BJP नगर अध्यक्ष ने बताए 3 ठिकाने

शहर कांग्रेस अध्यक्ष चिंटू चौकसे का कहना है कि निगमायुक्त क्षितिज सिंघल से कल नेहरू पार्क स्थित स्मार्ट सिटी कंपनी के ऑफिस में मुलाकात कर 5 दिन यानी 8 से 12 सितंबर तक नेहरू स्टेडियम देने की मांग की गई है। निगमायुक्त सिंघल ने हमारी बात तो सुन ली है पर अनुमति अभी नहीं दी है। इसको लेकर आज उनसे आखिरी बार बात की जाएगी। नेहरू स्टेडियम में राहुल गांधी का कार्यक्रम करने की अनुमति मिलती है तो ठीक वरना कांग्रेस खंडवा रोड पर लिंबोदी में, रीजनल पार्क के सामने खाली मैदान या फिर ट्रांसपोर्ट नगर में एप्पल हॉस्पिटल के पास खाली जमीन पर में से किसी एक स्थान का चयन करेगी। अब इनमें से किस स्थान पर कार्यक्रम होगा यह आयोजन को लेकर रखी गई बैठक में तय होगा।