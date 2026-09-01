MPPSC Main Exam-2026 : 156 पदों के लिए परीक्षा, 90 मिनट पहले पहुंचना होगा एग्जाम सेंटर, जानें सबकुछ

MPPSC 2026 :मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की राज्य सेवा मुख्य परीक्षा - 2026 का आयोजन 7 से 12 सितंबर के बीच होने जा रहा है। इंदौर स्थित आयोग के णुख्यालय की ओर से इसकी गाइडलाइन जारी की जा चुकी है। 156 पदों के लिए होने वाली परीक्षा के लिए निर्धारित समय सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक सुनिश्चित किया गया है। हालांकि, अभ्यर्थियों को परीक्षा से 90 मिनट पहले यानी सुबह 8.30 से 9:00 बजे के बीच परीक्षा केंद्र पहुंचना होगा, तभी वो परीक्षा में शामिल हो सकेंगे।