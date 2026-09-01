वाहन का बीमा नहीं तो नहीं मिलेगा पेट्रोल-डीजल, एमपी में लागू हो रहा नया नियम

ये तस्वीर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट कमेटी ऑन रोड सेफ्टी की मंत्रालय में हुई बैठक के दौरान साफ हुई। शीर्ष कोर्ट के पूर्व जस्टिस अभय मनोहर सप्रे ने इसकी अध्यक्षता की। यहां राज्य सरकार की ओर से सड़क सुरक्षा पर प्रजेंटेशन दिया गया। बताया गया कि, हर साल प्रदेश में औसतन 13 हजार मौतें हो रही हैं। इन्हें रोकने के लिए लगातार कई काम किए जा रहे हैं। इसपर अध्यक्ष की ओर से 'नो इंश्योरेंश नो फ्यूल' नियम को प्रभावी रूप से लागू करने जैसी कई अनुसंशाएं की, जिसपर सभी की सेहमति दिखाई दी। इस दौरान बैठक में सीएस अशोक बर्णवाल भी मौजूद थे।