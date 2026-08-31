‘FIR से सवाल नहीं दबेंगे…’ राहुल गांधी पर उत्तराखंड में केस दर्ज, BJP पर भड़के जीतू पटवारी और उमंग सिंघार

बता दें कि, महाराष्ट्र के पुणे के बाद 'छात्रों की गूंज' (Chhatron Ki Goonj) कार्यक्रम के राहुल गांधी मध्य प्रदेश के इंदौर आएंगे। यह कार्यक्रम को 12 सितंबर को नेहरू स्टेडियम में प्रस्तावित है। कांग्रेस ने कार्यक्रम की तैयारियां शुरू कर दी है। छात्रों के गूंज कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए इंदौर सहित पूरे प्रदेश के नेता सक्रिय हो गए हैं। कांग्रेस यूनिवर्सिटी, कॉलेज और कोचिंग कैंपस में पहुंचेगी। साथ ही छात्रों का क्यूआर कोड से रजिस्ट्रेशन किया जाएग। रजिस्ट्रेशन 2 सितंबर को शुभ कारज गार्डन में रखी गई बैठक के बाद शुरू होगा।