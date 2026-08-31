हल्द्वानी शुद्धिकरण और राहुल गांधी पर FIR पर गरमाई सियासत, पूर्व सीएम कमलनाथ ने दी तीखी प्रतिक्रिया

पूर्व सीएम कमलनाथ ने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर तंज कसते हुए लिखा कि, भाजपा की ये कार्रवाई न सिर्फ दलित समाज का अपमान है, बल्कि उनके अधिकारों के लिए आवाज उठाने वालों को दबाने की कोशिश भी है। उन्होंने ये भी कहा कि, शुद्धिकरण से दलित समाज का अपमान: हल्द्वानी में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की सभा के बाद उस स्थान का 'शुद्धिकरण' करना सीधे तौर पर दलित समुदाय का अपमान है। कमलनाथ ने आगे ये भी लिखा कि, राहुल गांधी पर FIR अन्यायपूर्ण: जब लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने इस भेदभावपूर्ण कृत्य का विरोध किया तो दोषियों पर कार्रवाई करने के बजाय उल्टा राहुल गांधी के खिलाफ ही गंभीर धाराओं में एफआईआर दर्ज कर दी गई।