एमपी पुलिस में 7500 पदों पर बंपर भर्ती, कांस्टेबल- ड्राइवर और सब इंस्पेक्टर बन सकेंगे युवा

MP Police : मध्यप्रदेश पुलिस में बंपर भर्तियां की जा रहीं हैं। सीएम मोहन यादव के निर्देश पर इसके लिए कवायद तेज कर दी गई है। MP Police में भर्तियों के लिए राज्य के पुलिस मुख्यालय PHQ ने कर्मचारी चयन मंडल ESB को प्रस्ताव भेज दिया है। प्रस्ताव में कांस्टेबल, ड्राइवर, सब इंस्पेक्टर और सूबेदार के लिए नियुक्तियों की बात कही गई है। इनके खाली पदों को भरा जाएगा जिसके लिए कर्मचारी चयन मंडल द्वारा अगले माह यानि सितंबर में ही विज्ञापन जारी किया जाएगा।