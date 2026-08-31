एमपी के 11 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट, चित्रकूट में हालात बेकाबू, बाढ़ का खतरा बढ़ा

एमपी के सतना जिले में बारिश से हालात बेकाबू हैं। खासकर चित्रकूट में बाढ़ की स्थिति बेहद गंभीर धारण करती जा रही है। मंदाकिनी नदी का जलस्तर करीब 30 फीट तक पहुंच गया है, वहीं गोरगी बांध टूटने से कई निचले इलाकों में पानी भर गया है। पानी के तेज बहाव में प्रसिद्ध रामघाट का बड़ा पुल बह गया है। हालात को मद्देनजर रखते हुए प्रशासन ने इलाके के सभी स्कूलों की दो दिनों के लिए छुट्टी घोषित कर दी है। एक दिन पहले मुख्यमंत्री मोहन यादव ने खुद चित्रकूट पहुंचकर बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर प्रभावितों से आश्रय स्थलों में राहत शिविरों में पहुंचकर मुलाकात की।