एमपी में अब भी 26% लोग टेलीकॉम सेवा से दूर, तीसरा सबसे पिछड़ा राज्य

ट्राई की रिपोर्ट में जुलाई 2026 तक के डेटा का इस्तेमाल किया गया है। मध्य प्रदेश में छत्तीसगढ़ का क्षेत्र भी शामिल किया गया है। टेली डेंसिटी किसी खास इलाके में रहने वाले हर 100 लोगों पर एक्टिव टेलीफ़ोन, जिसमें लैंडलाइन और मोबाइल शामिल हैं, कनेक्शन की संख्या होती है। इसका महत्व इसलिए है, क्योंकि किसी इलाके में टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास और आर्थिक तरक्की को मापने के लिए टेली डेंसिटी को एक पैमाने के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। ज्यादा टेली डेंसिटी का आशय मज़बूत अर्थव्यवस्था और लोगों की ज़्यादा खऱीदने की क्षमता से जोड़कर देखा जाता है। जैसे सबसे ज्यादा 368 फीसदी टेली डेंसिटी दिल्ली की है जो उसके तकनीकी और आर्थिक विकास को बताता है।