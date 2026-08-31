Bhopal news: ‘मैं बिजली विभाग से बोल रहा…’, वीडियो कॉल की , फिर खाते से निकाले 1.13 लाख रुपए

Bhopal news: क्रेडिट कार्ड अपडेट और बिजली बिल भुगतान के नाम से एमपी के भोपाल शहर में साइबर ठगों ने कई लोगों को निशाना बनाया है। इसके बावजूद जालसाजों के निशाने पर आए दिन कोई न कोई फंस जा रहा है। बीते दिन कोहेफिजा थाना क्षेत्र में साइबर ठगी का केस दर्ज हुआ है। इसमें भी ठग ने बिजली विभाग का कर्मचारी बनकर 76 वर्षीय सेवानिवृत्त अधिकारी को फोन किया और बिजली बिल में सुधार के नाम पर वॉट्सऐप पर लिंक भेज दी। इसके बाद उनके बैंक खाते से इंटरनेट बैंकिंग के जरिए 1 लाख 13 हजार 900 रुपए ट्रांसफर कर लिए। शिकायत पर कोहेफिजा पुलिस ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।