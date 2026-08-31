‘अशोकनगर से उठवा लूंगा… ‘, Whatsapp Call पर डॉक्टर ने सिविल सर्जन को दी धमकी

Ashoknagar Doctor-Civil Surgeon Dispute: मध्य प्रदेश के अशोकनगर जिले से डॉक्टर और सिविल सर्जन के बीच विवाद का मामला सामने आया है। जिला अस्पताल पहले से ही डॉक्टरों की भारी कमी से जूझ रहा है जिसके बीच अब इस नए मामले से स्वास्थय सेवाओं पर सवाल उठने लगे है। अस्पताल में व्यवस्था सुधारने के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के 10 डॉक्टरों की रोटेशन के आधार पर जिला अस्पताल में ड्यूटी लगाई गई थी। लेकिन मरीजों का इलाज करने के बजाय अब डॉक्टर ड्यूटी को लेकर विवाद अब धमकी के आरोपों तक पहुंच गया है।