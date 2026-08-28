Ashoknagar Fake IAS: 5 स्टार होटलों की शौकीन थी तृप्ति सिंह, भारत सरकार लिखी गाड़ी में घूमती, घर में सजा रखे थे मोमेंटो

Fake IAS Tripti Singh Case: मध्य प्रदेश के अशोकनगर जिले के चंदेरी में सरकारी नौकरी का सपना दिखाकर बेरोजगार युवाओं की जेब पर डाका डालने वाली फर्जी आइएएस तृप्तिसिंह राजपूत के हाई-प्रोफाइल ठगी साम्राज्य का पुलिस ने पूरा कच्चा चिट्ठा खोल दिया है। खुद को मानव संसाधन विकास मंत्रालय की अधिकारी और टूरिज्म विभाग की एडिशनल डायरेक्टर बताकर चंदेरी के चार युवाओं से 9.80 लाख रुपए ठगने वाली मास्टरमाइंड तृप्ति और उसके भाई सुधांशु को गुरुवार को न्यायालय ने जेल भेज दिया है। पुलिस की तीन दिन की रिमांड पूछताछ और भोपाल में हुई छापेमारी में चौकाने वाले खुलासे हुए है, जिनसे पता चला है कि ठगी के रुपयों से यह शातिर महिला कितनी लग्जरी लाइफ जी रही थी।