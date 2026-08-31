एमपी में सरकारी नौकरियों के लिए लागू होगी UPSC जैसी व्यवस्था, सीएम मोहन यादव की बड़ी घोषणा

मुख्यमंत्री यादव ने लाड़ली बहना योजना को लेकर भी कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि जब भाजपा सरकार महिलाओं के खातों में आर्थिक सहायता पहुंचाती है, तब कांग्रेस के नेता इस राशि को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणियां करते हैं। सीएम ने कहा कि महिलाओं को मिलने वाली सम्मान राशि का उपयोग परिवार की जरूरतों को पूरा करने और घर को मजबूत बनाने में होता है। ऐसे बयानों से प्रदेश की बहनों और बेटियों को ठेस पहुंचती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि, महिलाओं का अपमान प्रदेश की जनता भूलेगी नहीं। उन्होंने कांग्रेस की राजनीति पर सवाल उठाते हुए कहा कि जनता अब विकास और जनकल्याण के कामों को देखकर निर्णय ले रही है।