ओरछा में भाजपा प्रदेश कार्यसमिति की बैठक, ‘अंत्योदय से आत्मनिर्भर’ के लक्ष्य के साथ आगे बढ़ेगी भाजपा

बैठक में निर्णय लिया गया है कि पार्टी सेवा ही संकल्प अभियान के तहत 13 कार्यक्रम करेगी। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसेवा के 25 सालों के कार्यों को जनता तक पहुंचाया जाएगा। साथ ही पार्टी अंत्योदय से आत्मनिर्भर तक, सुशासन से समृद्धि तक, संस्कृति से स्वा​भिमान तक के संकल्प के साथ आगे बढ़ेगी। प्रदेश महामंत्री राहुल कोठारी ने कहा कि श्रीराम राजा सरकार की नगरी में हुई इस बैठक में यहां के पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं ने जिस प्रकार से आवभगत की है, उससे हमारे संबंध और प्रगाढ़ हुए है। कार्यसमिति की यह बैठक बुंदेलखंड के विकास को नई प्रगति, ऊंचाई की नई उड़ान देने का काम करेगी।