श्रीराम राजा सरकार आपको मुख्यमंत्री बना दें’, गले लगाकर कृष्णा गौर से बोलीं इमरती देवी, VIDEO वायरल

जो वीडियो सामने आया है उसमें मंत्री कृष्णा गौर को आते हुए देख पूर्व मंत्री इमरती देवी मुस्कुराते हुए उन्हें गले लगा लेती हैं। इसके बाद इमरती देवी कहती हैं 'मंत्री जी बड़े दिनों में मिली हो, मैं तो कहती हूं कि रामराजा सरकार मुख्यमंत्री बना दे', इस बात को सुनकर मंत्री कृष्णा गौर कुछ देर रुकी, फिर पलट कर उनसे कुछ नजदीक से कहा और फिर हंस कर चली गईं। आपको बता दें कि इमरती देवी कट्टर सिंधिया समर्थक के रूप में पहचान रखती हैं और हमेशा से अपने तीखे और सुर्खियां बटोरने वाले बयानों को लेकर चर्चा में रहती हैं। प्रदेश कार्यसमिति की बैठक के दौरान सामने आए इस वीडियो के बाद इमरती देवी के बयान को लेकर राजनीतिक चर्चा शुरू हो गई है।