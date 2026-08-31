Indore news: 2 सितंबर के बाद शुरु होंगे ‘छात्रों की गूंज’ कार्यक्रम के रजिस्ट्रेशन, एक साथ जुटेंगे 50 हजार ‘जेन-जी’

Indore news: कांग्रेस ने संसद में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के 'छात्रों की गूंज' कार्यक्रम एमपी में इंदौर शहर के नेहरू स्टेडियम में करना तय कर दिया है, लेकिन नगर निगम से अभी अनुमति नहीं मिली है। इसके लिए कांग्रेस के नेताओं का एक प्रतिनिधिमंडल आज निगमायुक्त से मिलेगा और नेहरू स्टेडियम 5 दिन के लिए किराए पर मांगेगा। निगमायुक्त से मुलाकात के बावजूद स्टेडियम के न मिलने पर कांग्रेस आगे की रणनीति तय करेगी। कांग्रेस कोर्ट का दरवाजा भी खटखटा सकती है। जेन-जी यानी छात्रों और युवाओं के बीच अपनी पकड़ मजबूत करने में कांग्रेस लगी है। इसके लिए 12 सितंबर को बड़े नेहरू स्टेडियम में छात्रों की गूंज कार्यक्रम संसद में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की मौजूदगी में रखा गया है।