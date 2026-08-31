इंदौर की जमीनों पर कब्जा कर रहे बीजेपी नेता, मंत्री कैलाश विजयवर्गीय पर उमंग सिंघार ने साधा निशाना

Kailash Vijayvargiya : इंदौर में एमपी विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय पर निशाना साधा। रविवार को वे शहर में थे। उन्होंने रेवती रेंज पहाड़ी पर बने आशा हॉल के सवाल पर कहा कि इंदौर की जमीनों पर भाजपा नेता कब्जे कर रहे हैं। उमंग सिंघार ने कहा कि इंदौर में दूषित पानी से मौतों के मामले में अफसरों पर कार्रवाई हो रही। जिम्मेदार जनप्रतिनिधियों पर नहीं। उन्होंने जांच रिपोर्ट सार्वजनिक करने की मांग की। उमंग सिंघार ने रक्षाबंधन के त्यौहार पर आयोजित स्नेह बंधन कार्यक्रम में शिरकत की। उन्हें महिला कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष रीना बौरासी ने राखी बांधी।