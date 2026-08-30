30 अगस्त 2026,

रविवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Youth Protest

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

इंदौर

Indore News : मौसम बिगाड़ रहा सेहत, डायरिया-बुखार के मरीज बढ़े, जानें लक्षण और सावधानी

Diarrhea-Fever Symptoms And Precautions : बारिश के बाद लंबा ब्रेक और तेज धूप से बढ़ा तापमान, सर्दी-खांसी, बदन दर्द और कमजोरी की शिकायत। मध्यभारत अस्पताल में रोज 40 से 50 मरीज जांच करा रहे।
3 min read
Google source verification

इंदौर

image

Mohammad Faiz Mubarak

Aug 30, 2026

Diarrhea-Fever Symptoms And Precautions

लोगों में सर्दी-खांसी, बदन दर्द, बुखार और कमजोरी की शिकायत (फोटो सोर्स: Patrika)

Mhow News :मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में स्थित डॉ. आंबेडकर नगर (महू) में मानसून के बदले पैटर्न का असर लोगों की सेहत पर साफ दिखाई देने लगा है। कभी तेज बारिश और फिर कई दिनों का लंबा ब्रेक, उसके बाद तेज धूप और बढ़ता तापमान मौसमी बीमारियों के लिए अनुकूल स्थिति बना रहा है। इसका असर शहर के मध्य भारत अस्पताल समेत प्राथमिक और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों की ओपीडी में दिखाई दे रहा है। सर्दी, खांसी, बुखार, डायरिया, सिरदर्द, हाथ-पैरों में दर्द, बदन दर्द, कमजोरी और सूखी खांसी की शिकायत लेकर मरीज बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं।

मध्य भारत अस्पताल की ओपीडी में मौजूदा समय में रोजाना करीब 400 से 500 मरीज उपचार के लिए पहुंच रहे हैं। अस्पताल प्रभारी डॉ. अमित सोनी के अनुसार, इनमें आधे से अधिक मरीज वायरल और मौसम से जुड़ी बीमारियों से पीड़ित आ रहे हैं। सरकारी अस्पतालों के अलावा निजी अस्पतालों और क्लीनिकों में भी बड़ी संख्या में मरीज पहुंच रहे हैं।

डॉ. सोनी ने बताया कि, मानसून में लगातार बदलाव से वातावरण में गर्मी और उमस बढ़ रही है। कभी बारिश और कभी तेज धूप के कारण शरीर को तापमान के अनुसार ढलने में परेशानी हो रही है। मौसम के इस बदलाव का असर बच्चों, बुजुर्गों और पहले से कमजोर लोगों पर अधिक पड़ रहा है। नमी और जगह-जगह जमा पानी मच्छरों के पनपने के लिए भी अनुकूल स्थिति बना रहे हैं। इससे मच्छर जनित बीमारियों का खतरा बढ़ गया है। साथ ही दूषित पानी और खुले खाद्य पदार्थों के सेवन से डायरिया और पेट संबंधी संक्रमण की आशंका भी बनी हुई है। डॉ. सोनी ने बताया कि मौसम के इस दौर में खानपान और साफ-सफाई को लेकर थोड़ी भी लापरवाही बीमारी का कारण बन सकती है।

फ्लू जांच का आंकड़ा दोगुना से अधिक

मौसमी बीमारियों के साथ फ्लू जैसे लक्षण वाले मरीजों की संख्या भी बढ़ गई है। आम दिनों में जहां प्रतिदिन करीब 15 से 20 मरीजों की सामान्य इन्फ्लूएंजा जांच की जाती थी, वहीं वर्तमान में ये संख्या बढ़कर रोजाना करीब 40 से 50 तक पहुंच गई है। यानी जांच का आंकड़ा दोगुने से भी अधिक हो चुका है। डॉ. सोनी के अनुसार, सर्दी, खांसी और बुखार फ्लू के शुरुआती लक्षण हो सकते हैं। यदि ये लक्षण लगातार बने रहें तो चिकित्सक की सलाह लेकर स्वाइन फ्लू समेत अन्य जरूरी जांच करानी चाहिए। शुरुआती स्तर पर बीमारी की पहचान होने से समय पर उपचार शुरू किया जा सकता है।

एक से दूसरे व्यक्ति तक पहुंच रहा संक्रमण

मध्यभारत अस्पताल के प्रभारी डॉ. अमित सोनी के अनुसार, वायरल संक्रमण आसानी से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्तितक फैल सकता है। ऐसे में संक्रमित व्यक्ति को सामान्य लोगों से दूरी बनाकर रखनी चाहिए। खांसते और छींकते समय मुंह ढंकना जरूरी है और बीमार व्यक्ति को मास्क का उपयोग करना चाहिए। उन्होंने कहा कि बाहर और खुले खाद्य पदार्थों से परहेज करें। भोजन और पानी की स्वच्छता पर विशेष ध्यान दें। घर के आसपास दूषित पानी जमा नहीं होने दें और मक्खी-मच्छरों से बचाव के उपाय करें।

बुजुर्ग और छोटे बच्चों को विशेष सावधानी

दो साल से कम उम्र के बच्चों और 65 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्गों को इस मौसम में विशेष सावधानी की जरूरत है। इनमें संक्रमण गंभीर रूप ले सकता है। सांस लेने में दिक्कत छाती में दर्द, मांसपेशियों में तेज दर्द या तेज बुखार जैसे लक्षण दिखाई देने पर तुरंत चिकित्सकीय उपचार लेना चाहिए। बीमारी के शुरुआती लक्षणों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। समय पर जांच और डॉक्टर की सलाह से उपचार शुरू करने पर बीमारी को गंभीर होने से रोका जा सकता है।

20 सेकंड हाथ धोना जरूरी

वायरल संक्रमण से बचाव के लिए व्यक्तिगत स्वच्छता सबसे जरूरी है। हाथों को बार-बार साबुन और पानी से करीब 20 सेकंड तक धोना चाहिए। जरूरत पडऩे पर सेनेटाइजर का उपयोग किया जा सकता है। गंदे हाथों से आंख, नाक और मुंह को छूने से बचना चाहिए। भीड़-भाड़ वाले स्थानों पर जाने से बचें। पर्याह्रश्वत मात्रा में पानी पिएंए पौष्टिक भोजन लें और रोजाना करीब 6 से 7 घंटे की नींद जरूर लें ताकि शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बेहतर बनी रहे। संक्रमित होने पर घर में रहकर चिकित्सक के मार्गदर्शन में पूरा उपचार लेना चाहिए ताकि संक्रमण दूसरे लोगों तक न पहुंचे।

एक्सपर्ट व्यू: सावधानी बेहद जरूरी

मध्य भारत अस्पताल प्रभारी डॉ. अमित सोनी का कहना है कि, वर्तमान मौसम में सर्दी, खांसी, बुखार और वायरल संक्रमण के मरीज बढ़े हैं। लगातार लक्षण बने रहने पर तुरंत जांच करानी चाहिए। खुले खाद्य पदार्थों से बचें, हाथों की सफाई रखें और मच्छरों से बचाव करें। छोटे बच्चों और बुजुर्गों का विशेष ध्यान रखना जरूरी है।

Rewa News : बच्चों में वायरल फीवर के साथ क्यों बढ़ रहा पैरों में दर्द, इलाज के साथ घर में ध्यान रखें 5 बातें

ये भी पढ़ें
Viral Myositis Infection

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

30 Aug 2026 11:08 am

Published on:

30 Aug 2026 11:08 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Indore / Indore News : मौसम बिगाड़ रहा सेहत, डायरिया-बुखार के मरीज बढ़े, जानें लक्षण और सावधानी

बड़ी खबरें

View All

इंदौर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

एमपी के मंत्री का पितृ पर्वत पर कब्जा, रेस्ट हाउस के बाद 1 हजार क्षमता की बड़ी हॉस्टल का निर्माण

पितृ पर्वत में हॉस्टल का कर रहे निर्माण
इंदौर

Indore News : ट्रैफिक नियम तोड़ने वाले हो जाएं सतर्क, आसमान से रखी जा रही आप पर नजर

Traffic Rules
इंदौर

Indore News : साइबर ठगी कर विदेश पहुंचाया जा रहा आपका पैसा, अबतक 50 करोड़ से ज्यादा ट्रांसफर

Cyber Fraud
इंदौर

Indore News: जन्मदिन से दो दिन पहले दुनिया छोड़ गई अमाया, 23 महीने की बच्ची की मम्मी-पापा के सामने थमीं सांसें

indore road accident
इंदौर

इंदौर से Y शेप में दौड़ेगी मेट्रो ट्रेन, पूरा मेट्रोपॉलिटन रीजन जोड़ने की तैयारी

Indore Metro Y Shape Plan
इंदौर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.