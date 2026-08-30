Indore News : मौसम बिगाड़ रहा सेहत, डायरिया-बुखार के मरीज बढ़े, जानें लक्षण और सावधानी

डॉ. सोनी ने बताया कि, मानसून में लगातार बदलाव से वातावरण में गर्मी और उमस बढ़ रही है। कभी बारिश और कभी तेज धूप के कारण शरीर को तापमान के अनुसार ढलने में परेशानी हो रही है। मौसम के इस बदलाव का असर बच्चों, बुजुर्गों और पहले से कमजोर लोगों पर अधिक पड़ रहा है। नमी और जगह-जगह जमा पानी मच्छरों के पनपने के लिए भी अनुकूल स्थिति बना रहे हैं। इससे मच्छर जनित बीमारियों का खतरा बढ़ गया है। साथ ही दूषित पानी और खुले खाद्य पदार्थों के सेवन से डायरिया और पेट संबंधी संक्रमण की आशंका भी बनी हुई है। डॉ. सोनी ने बताया कि मौसम के इस दौर में खानपान और साफ-सफाई को लेकर थोड़ी भी लापरवाही बीमारी का कारण बन सकती है।