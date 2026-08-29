इंदौर से Y शेप में दौड़ेगी मेट्रो ट्रेन, पूरा मेट्रोपॉलिटन रीजन जोड़ने की तैयारी

Indore News :मध्य प्रदेश के आर्थिक शहर इंदौर से धर्मनगरी उज्जैन और औद्योगिक क्षेत्र पीथमपुर को जोड़ने के लिए मेट्रो प्रोजेक्ट की डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार हो चुकी है। कुछ बदलाव के साथ नई रिपोर्ट शासन को भेजने की तैयारी है। अगले चरण में देवास समेत मेट्रोपॉलिटन रीजन में आने वाले आसपास के शहरों को भी जोड़ा जा सकता है। पीथमपुर से इंदौर होकर उज्जैन और देवास की तरफ ट्रैक बनेगा जो वाय (Y) शेप में नजर आएगा। जल्द ही इसका प्रस्ताव शासन और कैबिनेट के सामने रखा जाएगा।