एम्स भोपाल का कमाल, सुन और बोल सकेगा जन्म से पीड़ित मासूम, देश में पहली सफल सर्जरी

सर्जरी करने वाले इएनटी विभाग के प्रो. डॉ. विकास गुप्ता और डॉ. गणकल्याण बहेरा के अनुसार शिशु के उम्र कम होने के बावजूद उपचार को टालना उचित नहीं था। मस्तिष्क ज्वर के बाद कान के कॉक्लिया का हिस्सा धीरे - धीरे कठोर या हड्डी जैसा हो सकता है। अधिक देर करने पर कॉक्लियर इम्प्लांट का इलेक्ट्रोड कान के अंदर डालना कठिन होता और प्रत्यारोपण नहीं हो पाता।