Bhopal News : 90% तक ठीक हो सकता है बच्चों का कैंसर, पर सामने आ रही बड़ी चुनौती

Bhopal News : देश में बच्चों के कैंसर के इलाज की सुविधाएं तेजी से बढ़ी हैं, लेकिन बीमारी की वास्तविक तस्वीर अब भी पूरी तरह सामने नहीं है। यही स्थिति मध्य प्रदेश समेत भोपाल में भी दिखाई देती है। यहां कैंसर की जनसंख्या आधारित रजिस्ट्री और कुछ प्रमुख अस्पतालों के आंकड़े उपलब्ध हैं, लेकिन इनसे प्रदेश के हर बच्चे में होने वाले कैंसर की वास्तविक संख्या का पता नहीं चलता। विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में समय पर विशेषज्ञ केंद्र तक नहीं पहुंच पाने वाले बच्चों के आंकड़ों का पता लगाना बड़ी चुनौती है। जानकार बताते हैं कि, जितने कैंसर पीड़ित बच्चों का उपचार मिल रहा है, उसके दो गुना बच्चे उपचार के दायरे से बाहर हैं।