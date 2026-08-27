Bhopal News: BSNL के दो सीनियर इंजीनियरों को 75-75 हजार रुपये रिश्वत लेते हुए CBI ने पकड़ा

इधर भिंड जिले के मेहगांव में गुरुवार को ही ग्वालियर लोकायुक्त की टीम ने सरसेड गांव के रहने वाले किसान राघवेन्द्र बघेल की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए रिश्वतखोर पटवारी संजय बघेल को 5 हजार रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगेहाथों पकड़ा। पटवारी ने फरियादी किसान से उसकी पत्नी के नाम से खरीदी गई ढाई बीघा जमीन के नामांतरण के एवज में 30 हजार रुपये रिश्वत की मांग की थी। बाद में सौदा 10 हजार रुपये रिश्वत देना तय हुआ था। गुरुवार को पटवारी संजय बघेल अपने घर के पास एक दुकान पर किसान से पहली किस्त के तौर पर 5 हजार रुपये रिश्वत ले रहा था, तभी लोकायुक्त की टीम ने उसे रंगेहाथों धरदबोचा।