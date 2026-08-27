अंतिम समय में मासूम बेटे का चेहरा भी नहीं देख सके मां-पिता, बालाघाट में बिफराए लोग

लवकुश के मामले में प्रशासन की कार्यशैली सवालों में हैं। बच्चे के माता-पिता हैदराबाद में मजदूरी करते हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि संक्रमण फैलने का हवाला देकर प्रशासन ने माता-पिता के पहुंचने से पहले ही बच्चे का अंतिम संस्कार करा दिया। बेचारे मां पिता अपने बेटे का चेहरा भी नहीं देख सके, इससे आक्रोशित ग्रामीणों ने बंजारी तिराहे पर चक्काजाम कर प्रदर्शन किया। रूपझर टीआई के कार्रवाई के आश्वासन के बाद जाम समाप्त हुआ। उधर, मामले पर पक्ष जानने के लिए बिरसा बीएमओ को फोन किया गया तो नंबर बंद मिला। सीएमएचओ डॉ. परेश उपलव ने 'मीटिंग में हूं' कहकर बात करने से इनकार कर दिया।